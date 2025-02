Visite guidate e conferenze nel fine settimana ai Musei Nazionali

Fine settimana denso di eventi ai Musei Nazionali Villa Guinigi e Palazzo Mansi. In particolare a Villa Guinigi domani alle 11, in occasione del quarto centenario della battaglia di Pavia (24 febbraio 1525) conferenza dal titolo “1525. Pavia: la battaglia che cambiò l’Europa. Da Van Orley a Crepax”, a cura di Mario Scalini, storico dell’arte. Presenterà Luisa Berretti, Direttrice Musei Nazionali di Lucca. L’evento si terrà nella Sala conferenza di Villa Guinigi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’altro appuntamento è con la Visita Tematica a Villa Guinigi sempre domani alle 16, dal titolo “La storia e le curiosità delle opere del Museo Nazionale di Villa Guinigi, a cura dello staff. Prenotazione consigliata (max 25 persone).

Apertura terza domenica del mese ai Musei Nazionali di Lucca in programma per domenica 16 febbraio dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18). Invece la visita per famiglie a Villa Guinigi si svolgerà sempre 16 febbraio con orario dalle 16-17.30. Sarà un tour animato per famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni a cura del personale, dal titolo Museo in maschera: un’idea di carnevale.

Nell’occasione saranno visitate alcune sale del museo a caccia di animali, oggetti curiosi e creature fantastiche per scoprire insieme che cosa fanno nascosti tra le gambe di un uomo vestito di rosso o in braccio a una donna in abiti eleganti. Troveremo poi il nesso con l’idea di Carnevale che abbiamo in mente e le maschere che costruiremo. Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali).

Visita Guidata a Palazzo Mansi in calendario per domenica alle ore 17 in questo caso organizzata dall’Associazione Lucca Info&Guide APS. Prenotazioni al numero 3396328832.