Visita guidata a Lucca: documenti inediti sul Maestro Puccini

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto l’apertura di oltre 90 archivi dislocati sul territorio nazionale, sabato 7 ottobre 2023 si svolge la II edizione di “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” e il Puccini Museum – Casa Natale apre i propri archivi con due visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile approfondire la conoscenza della figura del Maestro, grazie al patrimonio documentale conservato nell’archivio del Museo. Oltre ai documenti esposti ci sarà la possibilità di visionare documenti che non ancora mostrati al pubblico e in particolare l’ultima acquisizione.

“Carte in dimora“ è un’iniziativa dell’ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane supportata dal Ministero per sottolineare l’unità di intenti culturali, nella consapevolezza che molte dimore storiche posseggono biblioteche ed archivi ricchi di preziose tracce del nostro passato e meritevoli di condivisione, al pari di quelle pubbliche, un modo per viaggiare nella storia del nostro Paese attraverso luoghi ricchi di preziose tracce del nostro passato che possono aiutarci anche a meglio comprendere il presente.

Puccini Museum – Casa natale partecipa all’iniziativa ADSI in quanto membro dell’Associazione nazionale Case della Memoria che riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia e si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche, con la consapevolezza che non è possibile leggere le opere immortali dei grandi scrittori, ammirare i dipinti e le sculture di artisti geniali, in definitiva conoscere la storia, senza “incontrare” i suoi protagonisti, il loro vissuto, il forte legame con il territorio. Le visite al Puccini Museum (foto) si svolgeranno sabato 8 ottobre alle ore 15.30 e 17: sono gratuite ma è necessaria la prenotazione.