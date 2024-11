Visita di Babbo Natale. Aperte le prenotazioni

Anche quest’anno, come da tradizione, si aprono le prenotazioni per ricevere la visita di Babbo Natale che, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana, arriverà nelle case per consegnare i doni ai più piccini, ma anche ai più grandi. Le prenotazioni sono aperte fino al 20 dicembre. Per prenotare la visita, che si terrà la sera del 24 dicembre, è semplice: basta inviare un messaggio su Whatsapp al numero 331 3141003 con nome, indirizzo e richieste speciali. La Croce Rossa Italiana non è solo un’istituzione di emergenza, ma è anche profondamente impegnata nel supporto alle comunità, specialmente durante le festività natalizie, quando molte persone possono trovarsi in difficoltà. Le donazioni raccolte serviranno a sostenere i progetti di aiuto sociale e sanitario della Croce Rossa sul territorio.