Violenza economica in escalation. Chiamata di Cna alle parlamentari

La violenza economica. Non se ne parla ma è una delle forme più diffuse di sopraffazione, subdola, capace di compromettere l’intera esistenza di una donna. Ad affrontare il tema, con voci trasversali in campo è Cna Impresa Donna Lucca con l’ iniziativa che si svolgerà domani alle 17. 30 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale. Saranno presenti le parlamentari del territorio.

L’incontro verrà aperto dal presidente della Provincia Luca Menesini, da Katiuscia Maggini (consigliera di parità della Provincia) e da Annamaria Frigo (presidente del Comitato Impresa Donna della Cna di Lucca). Nel corso della tavola rotonda interverranno Stefania Ascari (5 Stelle), Simona Bonafè (PD), Susanna Donatella Campione (Fratelli d’Italia), Elisa Montemagni (Lega), Chiara Tenerini (Forza Italia).

“Avviene per lo più dentro le mura domestiche – spiega Annamaria Frigo, presidente Cna Impresa Donna - quando alle donne è di fatto negata la possibilità di contribuire, con le stesse opportunità riservate all’uomo, all’economia familiare e di essere economicamente indipendenti. Questo accade tutte le volte in cui è l’uomo a lavorare per sostenere le spese dell’intera famiglia oppure quando è la donna a occuparsi in modo esclusivo della cura della casa e dei figli, rinunciando del tutto al lavoro o a parte delle ore dedicate all’attività professionale, sobbarcandosi da sola i doveri del “doppio lavoro” casalingo“. “Ma accade anche in tante altre situazioni – evidenzia Annamaria Frigo – : quando il patrimonio è gestito da un terzo, quando viene eroso il patrimonio della mogliecompagna senza darle l’opportunità di lavorare o studiare, quando la donna deve chiedere il “permesso” per accedere alle risorse della famiglia, deve giustificare e rendicontare le spese“.

Spazio alle possibili soluzioni. “Il convegno sarà l’occasione per consegnare alle parlamentari di ogni forza politica presenti, il documento “Dialogo con la politica - riflessioni e proposte di Cna Impresa Donna” che la Confederazione ha redatto per la distribuzione a livello italiano”. Frigo ha ricordato anche che accanto alla contrattazione collettiva nazionale Cna a è attiva anche a livello territoriale con la sottoscrizione di protocolli e accordi quadro con le altre parti sociali per ribadire il massimo impegno nel contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro. E lavora per il sostegno dell’imprenditoria femminile, un fondamentale fattore di protezione“.

L.S.