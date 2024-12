Violenza, dieci lettere-denuncia. Le vittime rompono il silenzio grazie all’"Alfabeto delle donne"

Si riparte da lì, dall’“Alfabeto delle donne“ e da “Quello che ancora non ti ho detto” per tentare di disinnescare qualunque forma di violenza. Il libro dedicato verrà presentato stasera alle 18.15 nella Sala Peregrinatio in piazza Ospitalieri ad Altopascio. Un documento vero e proprio che riporta le lettere scritte da dieci donne vittime di violenza.

Il testo è curato da Sonia Biagi, Daniela Elena Caselli e Lorella Baggiani, che parteciperanno a questa presentazione-evento nel corso della quale sono previsti interventi istituzionali, alternati con letture di attrici e approfondimenti sul tema della violenza di genere.

L’attività è promossa dalla Conferenza zonale della Piana di Lucca - di cui fanno parte l’Azienda USL Toscana nord ovest e i Comuni di Altopascio, Villa Basilica, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari e Pescaglia - e dall’associazione Luna di Lucca e si inserisce nell’ambito del programma antiviolenza finanziato dal Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione. L’iniziativa si avvale anche della collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Teatrino dei Fondi.

Tra gli interventi previsti quelli dell’assessore regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, del sindaco di Lucca e presidente della Conferenza zonale Mario Pardini, della sindaca di Altopascio e vice presidente della Conferenza zonale Sara D’Ambrosio. Parleranno anche la referente territoriale Codice rosa dell’Asl Carla Panelli, la psicologa del Centro antiviolenza Luna Silvia Selmi e la direttrice della Zona distretto Piana di Lucca dell’Asl Eluisa Lo Presti.

