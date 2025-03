Vini delle Coste al Real Collegio. Due giorni coi “vignaioli eroici“

Ci siamo. Stamani al Real Collegio taglio del nastro per Vini delle Coste, la manifestazione dedicata alle migliori produzioni dei territori italiani affacciati sul mare. Co-protagonisti, gli chef e gli ospiti di Condimenti, format ideato da Cristiano Tomei per interpretare il mondo e l’evoluzione della società attraverso il cibo e il vino.

"Partecipare a Vini delle Coste è decidere di fare un viaggio. Un percorso attraverso storie di donne e uomini che hanno scelto la viticoltura non solo come mestiere ma come uno strumento per la cura del territorio, la ricerca di bellezza e l’impegno per la costruzione, nel rapporto quotidiano con la terra, di rinnovate relazioni umane". In questo pensiero Alessandra Guidi, ideatrice e organizzatrice, racchiude l’essenza della manifestazione.

Grande spazio agli “eroici”, i vignaioli pronti a affrontare le difficoltà geografiche (altitudine, pendenza) o climatiche per farne anzi punto di forza nell’ottica dell’alta qualità.

Uno di loro è Andrea Berti Anche che ogni giorni porta avanti la sua appassionante sfida nelle terre della Garfagnana fino a pochi anni fa dimenticate.

“Le montagne, forte impronta identitaria nel nostro territorio, ci sembravano il posto ideale dove scommettere sull’agricoltura di alta qualità̀ -ci spiega Andrea Elmi, vignaiolo a oltre 1000 metri di quota -. Seguendo un’etica di coltivazione dettata dal territorio stesso, abbiamo scelto terreni da tempo incolti, esenti da sempre da lavorazioni chimiche invasive. Terreni che vedono conservata intatta la loro natura originale, utilizzando direttamente l’acqua della nostra sorgente per l’irrigazione. Parola d’ordine: qualità! Qualità ottenuta tramite il rispetto della natura e il desiderio di esserle solamente d’aiuto nello svolgere al meglio il suo corso, certi che sia questo a fare la differenza tra un buon prodotto ed un grande prodotto”.

L’ingresso al salone degustazione è gratuito per operatori di settore, con biglietto per wine lovers e speciali riduzioni per sommelier e studenti. Orario di apertura 11-19. La manifestazione darà l’opportunità di beneficiare in collaborazione con Trenitalia di uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto di ingresso all’evento (15 anziché 30 euro) per i possessori di un titolo di viaggio Trenitalia.

Laura Sartini