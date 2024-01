Vincenzo Schettini chiude la rassegna “Fuori dai margini“

Mercoledì 17 gennaio alle ore 21, all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara, in via Roma n.121 a Porcari, ultima serata del festival “Fuori dai margini – Storie e visioni oltre l’ordinario“, protagonista il docente di fisica e popolarissimo influencer Vincenzo Schettini (nella foto), inizialmente prevista per sabato 20 gennaio, sul tema della dispersione scolastica. I tre precedenti incontri hanno visto la partecipazione della criminologa Roberta Bruzzone, dello stand up comedian Francesco Fanucchi e l’autore Luca Trapanese su argomenti di grande interesse pubblico e sociale.