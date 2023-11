Vince La Dritta, festa nella notte in San Francesco

Il tappo dello spumante è volato ieri sera in piazza San Francesco, insieme alla felicità dei vincitori della tappa lucchese di Quattro Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese che questa settimana ha fatto tappa in città monopolizzando l’attenzione di molti.

Alla fine l’ha spuntata La Dritta, anche se per conoscere i dettagli bisognerà attendere gennaio con la messa in onda su Sky della puntata. Certo che ieri sera in piazza San Francesco non sono mancati i brindisi, gli abbracci e un velo di commozione. E il premio: un assegno che il ristoratore potrà investire nella propria attività.

Soddisfatti – anche se rimasti a bocca asciutta – gli altri partecipanti alla sfida: La Corte dei Limoni in via San Paolino, l’Antica Osteria di via Santa Croce e la Stella Polare in piazza Napoleone. D’altronde, per tutti, come per Lucca, questa puntata di Quattro Ristorante sarà un grande spot.

Laura Sartini