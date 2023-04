Villa Reale si tinge di... rosa Sarà protagonista sulla Rai nella tappa del Giro d’Italia

Dopo il servizio su Tg Regione Bell’Italia – straordinario veicolo di promozione – Villa Reale di Marlia sarà protagonista anche al Giro d’Italia che partirà sabato prossimo, 6 maggio. Non è che il il celebre monumento, appartenuto alla sorella di Napoleone, abbia bisogno di pubblicità. Si tratta di una dimora storica che è conosciuta in tutta Italia e non solo.

Ma legarsi ad uno degli eventi più nazionalpopolari che esista, (la carovana rosa è apprezzata da tutti, anche da chi non segue lo sport e rappresenta storia e cultura italiane), è sempre un fattore di cui andare fieri.

Anche perché è stata l’organizzazione della seconda corsa per importanza al Mondo dopo il Tour de France a chiedere di raccontare la Villa che è stata scelta come uno dei luoghi "Must see" durante le varie frazioni lungo la Penisola.

Ci sarà ancora lo scrittore Fabio Genovesi, con il consueto ruolo di narratore delle curiosità storico-culturali dei paesi e paesaggi attraversati dalla Corsa Rosa. Tutto ciò accadrà il 17 maggio per la tappa che partirà da Camaiore, dopo quella del giorno prima che arriverà a Viareggio. E la televisione di Stato ha voluto la registrazione nella sede romana della Rai. E’ stata raccontata la storia, sin dalle origini, le bellezze che contiene, scrigno di tesori artistici di inestimabile valore, senza contare i sedici ettari del parco che attrae migliaia di visitatori.

Non però dal Primo Maggio al 23 giugno, compresi anche sabato 1 luglio, sabato 26 agosto, domenica 17 settembre, quando potrebbero esserci manifestazioni di carattere privato.

Dopo il passaggio della Marcia delle Ville in programma oggi – 30 aprile – avremo però tre iniziative molto interessanti: il 6 luglio infatti previste le serate estive; il 14 luglio il pic-nic al tramonto, location spettacolare e, infine, il 10 agosto "Rinascenze by night", arte in villa.

Per proseguire, poi, con le varie kermesse di fine estate e quelle autunnali.

Massimo Stefanini