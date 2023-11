Vigilia con pienone in città. Il saluto di Confcommercio:: "Emozione ed entusiasmo"

A poche ore ormai dell’inizio dell’edizione numero 57 di Lucca Comics & Games, il Mondo di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara saluta con emozione ed entusiasmo l’avvio della manifestazione. "Finalmente ci siamo – afferma Pietro Bonino, presidente di Federalberghi Lucca -: la città è pronta e noi con lei. Intendiamo ringraziare l’intera macchina organizzatrice, nessuno escluso, per essere riuscita anche quest’anno a far crescere ulteriormente la manifestazione nel suo insieme, soprattutto in termini di qualità culturale, con un cartellone artistico senza eguali per gli amanti del settore. Grazie a questa manifestazione, come sottolineato pochi giorni fa dal Comune, la nostra città risulta essere la seconda più cercata d’Europa dai turisti italiani durante il ponte di Ognissanti, dietro solo a Roma e davanti però alle principali capitali europee come Parigi, Londra, Berlino e tutte le altre. Un risultato straordinario".

"Il clima nei giorni di Lucca Comics & Games – commenta Antonio Fava, presidente di Fipe ristoratori Lucca – è unico, con strade e piazze ricolme di gente festosa e colorata. Anche per noi imprenditori è una gioia lavorare con un pubblico così eterogeneo: a pranzo, prevalgono i ragazzi in cerca di una pausa fra uno stando e l’altro. La sera, invece, è più facile avere a tavola gli addetti ai lavori, standisti e a volte artisti stessi che necessitano di un po’ di relax dopo una giornata molto intensa. Non vediamo l’ora che la festa inizi".

"Il nostro settore – ricorda Giovanni Martini, vicepresidente di Fipe baristi Lucca – è stato uno dei primissimi a fondersi col clima della manifestazione, con tanti bar che nel corso degli anni hanno iniziato a proporre allestimenti e costumi sul tema di qualche fumetto, film o cartone animato. Anche quest’anno siamo pronti a tuffarci nel clima fantastico di questa festa che fa parlare in tutto il mondo della nostra città. Viva Lucca e viva i Comics".

"Come noto – dice Federico Lanza, presidente di Federmoda Lucca Massa Carrara – il nostro è uno dei settori che trae meno giovamento economico diretto dalla manifestazione, ma questo non cambia la sostanza di un evento straordinario e unico al mondo, capace di creare un ritorno di immagine di cui la città gode poi per tutto il resto dell’anno. Ed è questo ciò che conta di più: un benvenuto al popolo dei Comics, con l’auspicio di vivere tutti assieme un’altra edizione da record". "Nel portare il nostro saluto alla manifestazione – affermano Charles Di Benedetto e Matteo Pomini, rispettivamente presidenti della Commissione Città di Lucca e del Centro commerciale Città di Lucca -, ringraziamo sin da ora tutti coloro che, ognuno per le proprie competenze, rendono possibile ogni anno lo svolgimento e la crescita di un evento straordinario, capace di creare promozione e benefici turistici, commerciali ed economici per tutti, a vantaggio dell’intero Sistema città".