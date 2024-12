Vietina: ”Nuovi bus acquistati con fondi del Pnrr ottenuti dalla precedente amministrazione“

"Nei giorni scorsi sono stati presentati alla stampa sei autobus elettrici. Naturalmente non hanno ritenuto necessario ricordare che questi mezzi sono il risultato del lavoro della precedente amministrazione". Parole dure quelle che arrivano dalla capogruppo di ‘Lucca è un grande noi’, Ilaria Vietina, che ricorda: "Il 22 febbraio 2022, l’amministrazione Tambellini avviò l’operazione del rinnovo del parco mezzi grazie a un finanziamento Pnrr di 7 milioni e 471mila euro per 13 nuovi mezzi elettrici a cui si aggiungevano 19 nuovi mezzi (13 elettrici e 6 ibridi) grazie a un finanziamento del 2021 di 7 milioni e 786mila euro. Stucchevole la propaganda politica di chi tenta di nascondere la realtà, di chi organizza feste di fine anno spacciandole per eventi dal rilievo nazionale e fa spallucce di fronte all’indagine ‘La qualità della vita 2024‘ in cui Lucca ottiene il peggior risultato dal 1990 perdendo 21 posizioni in due anni. Dopotutto sono gli stessi che continuano ad aumentare le tasse locali per cittadini e visitatori, cancellano il bando per il contributo affitti atteso da oltre 600 famiglie lucchesi in difficoltà e subito dopo annunciano nuove panchine in marmo di Carrara per il ‘salotto buono‘ di piazza Napoleone e scritte di benvenuto alte 3 metri all’uscita dall’autostrada per una città sempre più ‘contenitore di eventi’".

G.P.