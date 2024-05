Viaggio tra le meraviglie della fauna in provincia

Fauna è il termine utilizzato per indicare l’insieme delle specie animali che risiedono in un territorio. In questo nostro articolo vogliamo parlarvi della ricca fauna che possiamo trovare nella meravigliosa città di Lucca e provincia. Se prendiamo in considerazione i diversi ecosistemi dell’area locale scopriamo che in ogni ambiente possiamo avvistare molte specie animali. Il territorio della Garfagnana e del Parco regionale delle Alpi Apuane, ad esempio, è abitato da tanti animali e uccelli e, facendo un po’ di attenzione, possiamo ammirare l’elegante aquila reale, il falco pellegrino oppure il gheppio. Rapaci diurni possono essere avvistati in un’altra area come quella della Riserva naturale dell’Orecchiella dove troviamo la poiana e lo sparviero ma anche alcuni mammiferi come la puzzola, la marmotta, la lepre, il cervo e il muflone. Grazie a questa grande varietà di animali, il lupo è tornato spontaneamente a popolare i boschi della zona. Se invece ci spostiamo lungo le sponde del fiume Serchio, zona interessante dal punto di vista faunistico, possiamo trovare una fauna molto varia grazie anche al tentativo di riportare al loro habitat le numerose specie animali che si trovano in difficoltà. Qui “abitano” uccelli come il martin pescatore e il germano e, negli ultimi anni, nel Parco fluviale, sono comparsi anche i trampolieri e le cicogne. Un’altra area da esplorare è quella del lago di Massaciuccoli dove troviamo molte varietà di pesci come il luccio, la scardola, la carpa, la tinca (le 4 specie originarie del lago) e l’anguilla, ma anche volatili come il falco di palude, un maestoso rapace, e l’airone cinerino.