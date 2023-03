Viaggio tra le ceramiche di Fausto Melotti Protagonista del ’900

La mostra Fausto Melotti - La ceramica, a cura di Ilaria Bernardi, resterà aperta fino al 25 giugno 2023 alla Fondazione Ragghianti, un viaggio tra le opere di un grande protagonista del rinnovamento artistico italiano del Novecento. Scultore, pittore, disegnatore e poeta, Fausto Melotti è stato un raffinato ceramista e, dal secondo dopoguerra sino ai primi anni Sessanta, ha trovato in questa tecnica uno strumento di invenzione e trasformazione della sua scultura. Si sviluppa in quattro sezioni. La prima presenta e storicizza la produzione ceramica di Melotti all’interno della sua vita e della sua attività. La seconda è dedicata alle più note tipologie di sculture in ceramica concepite dall’artista: dalle ceramiche a carattere sacro ai bassorilievi, dagli animali alle figure femminili, dai cosiddetti Onu fino ai Teatrini. Nella terza sezione è possibile vedere il video “In prima persona. Pittori e scultori. Fausto Melotti” (1984), di Antonia Mulas. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19 e con aperture straordinarie lunedì 11 e 24 aprile e lunedì 1° maggio.