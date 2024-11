Viaggio su Marte con “Opportunity“. Stasera al Moderno

“An Opportunity”: lo spettacolo che racconta la straordinaria storia del rover Nasa “Opportunity” arriva al Cinema Moderno. L’appuntamento è stasera alle 21, con il secondo spettacolo di “Evoluzioni”, la seconda parte della rassegna “Musica è metamorfosi”, ideata dal centro di promozione musicale Animando. In scena uno spettacolo che unisce scienza, musica e teatro: “An Opportunity - Spettacolo per organo, orchestra d’archi e voci recitanti” nasce dalla collaborazione con la Croce Verde di Lucca e vede il sostegno di Lucca Cinema.

Non solo un concerto, ma anche un’occasione per fare del bene e aiutare le persone più bisognose: il ricavato infatti, sarà devoluto interamente alla Croce Verde di Lucca per i pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà. “An Opportunity”, un vero viaggio nello spazio e nelle emozioni, con testo inedito di Andrea Benedetti, vincitore del Premio di drammaturgia “Giuseppe Bepo Maffioli”, narra l’affascinante avventura del rover, lanciato su Marte nel 2003.