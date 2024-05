Viaggio sonoro con “Dragon Fly“ con due strumenti e due voci

Sabato 4 maggio, alle ore 19.30, negli spazi Dello Scompiglio (Vorno) si presenta il concerto Dragon Fly. Un viaggio sonoro in una dimensione di pura gioia musicale, dove il violoncello di Naomi Berrill e la viola di Danusha Waskiewicz - impegnate sia come strumentiste sia come cantanti - si fondono in un vortice di suoni e canti di brani di generi diversi, celebrando la magia di fare musica insieme.

L’appuntamento fa parte di Voce, vocalità e canto, rassegna musicale curata da Antonio Caggiano, direttore artistico per l’attività musicale Dello Scompiglio, che ha al centro la voce nelle sue molteplici sfaccettature. Il percorso scelto - la cui prima parte prevede quattro concerti che si avvicendano da marzo a giugno negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio - non pretende di esaurire un tema così vasto e variegato, ma si propone di esplorarlo attraverso molteplici sfaccettature: la voce, il suono-verso fino alla parola, monodia e polifonia, il canto della natura, le voci nella cultura popolare, il canto strumentale.

Due strumenti, viola e violoncello e due voci femminili si incontrano in questa formazione senza precedenti, che sembra provocata direttamente dalle pagine di un repertorio frastagliato. Le musiche proposte rinascono in questa occasione: ripensate, arrangiate perché le Variazioni di Johann Sebastian Bach o i Songs di Dowland o di Britten prendano una nuova consistenza sonora. Così il Seicento di Purcell può entrare in naturale risonanza con il Novecento di Bartók.

DragonFly è un atlante dove musica colta e popolare rovesciano le attese di chi si pone all’ascolto. “Il risultato è una performance magnetica e sognante, ricca di intensità e passione“, promettono le due soliste che hanno scelto la figura della libellula - dragonfly - per rappresentare l’insostenibile leggerezza della musica. IInfo 0583 971125 [email protected].