Viabilità in Media Valle: "La minoranza protesta. Ma i lavori sono necessari"

"C’è uno straordinario cortocircuito di incoerenza nella protesta organizzata dalle minoranze di Borgo e Bagni di Lucca, programmata per stasera nel piazzale del Penny", spiega il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. "La prima, infatti, è una propaggine di chi amministrava il Comune prima di noi - che sul Brennero non ha ottenuto alcunché - e la seconda ha come riferimento il governo in carica ormai da tre anni, da cui Anas dipende direttamente. Dunque, Bertieri e Frigo protestano di fatto contro il proprio passato di riferimento e contro il proprio presente". Aggiunge Andreuccetti: "Il tutto esattamente a dieci giorni dalla riapertura a senso unico alternato della SS 12 del Brennero come da previsione. Ricordo, per dovere di cronaca e morale, che stiamo parlando di lavori da sei milioni di euro complessivi, finanziati da Anas, che abbiamo ottenuto, nel tempo, a seguito di un lungo lavoro durato anni, fatto di riunioni, concertazione e capacità progettuale della nostra amministrazione e dei tanti enti coinvolti".

"Riunioni, concertazione e capacità progettuale – prosegue il primo cittadino – che hanno portato anche al nuovo ingresso ad Anchiano in fase di ultimazione, alla rotatoria alla zona industriale di Diecimo e ai progetti preliminari per la nuova rotatoria all’ingresso di Borgo e per un ponte tra Borgo e Socciglia. Sappiamo benissimo tutti che durante i lavori ci sono, ci sono stati e ci saranno disagi: sono inevitabili e per questo ringrazio la pazienza dei cittadini per aver sopportato e compreso la portata storica di questi cantieri. La protesta, dunque, cade in periodo più adatto alla soddisfazione che alla polemica: più che protestare, infatti, bisognerebbe essere soddisfatti dei risultati e assicurarsi che tutto proceda per il meglio. Tutti i cittadini di buonsenso sanno che questi interventi sulla viabilità sono necessari e che mettere in sicurezza l’esistente, anche migliorandolo, è un’operazione imprescindibile. Allo stesso tempo, come abbiamo convenuto anche nell’incontro con i rappresentanti dei cittadini che hanno raccolto le firme per un nuovo ponte tra Piano della Rocca e Fornoli, bisogna progettare il futuro con una visione di lungo periodo".

Marco Nicoli