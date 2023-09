Viabilità e sicurezza idraulica L’Oltreserchio chiede aiuto

Sicurezza idraulica, manutenzioni, cura dei beni comuni e dei progetti dell’amministrazione condivisa che sono in essere e che coinvolgono tanti cittadini del territorio, viabilità, trasporto pubblico da implementare, Serchio: sono i principali temi emersi durante l’assemblea pubblica “Ascolto e partecipazione” che i gruppi consiliari del centrosinistra, assieme alle forze politiche, hanno organizzato al circolo Ctg di Balbano, per discutere delle criticità, e delle relative proposte per superarle, che riguardano la zona dell’Oltreserchio. Tante le persone che hanno voluto partecipare a questo momento di confronto, dando vita ad una lunga serata fatta di segnalazioni, progetti e voglia di ripartire.

“Dalle cittadine e dai cittadini dell’Oltreserchio è arrivata soprattutto la richiesta di essere maggiormente coinvolti, finalmente da protagonisti, nelle scelte strategiche che riguardano il futuro del nostro territorio - evidenziano gli organizzatori - E’ emersa in molti casi una difficoltà reale a poter interloquire coi rappresentanti dell’attuale amministrazione comunale, che - c’è stato evidenziato - spesso non rispondono nemmeno alle segnalazioni che vengono loro inviate. Da parte nostra, crediamo che questa dinamica vada capovolta, e che invece occorra porre la partecipazione al centro“.