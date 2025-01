Via libera al bilancio triennale. Ponziani: "Attenzione al territorio e miglioramento delle infrastrutture"

Forte di una squadra coesa e che guarda con decisione nella stessa direzione, il sindaco di Gallicano, David Saisi, ha approvato il bilancio triennale di previsione, con un investimento che supera gli 8 milioni di euro. A rendere noto l’importante piano di interventi infrastrutturali e ambientali il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Dino Ponziani che, introducendo la sintesi dei maggiori interventi, non nasconde la propria soddisfazione. "Si tratta del rinnovo dell’impegno che da sempre contraddistingue la nostra amministrazione in tema di attenzione al territorio e ai nostri compaesani - spiega - , nell’ottica della crescita del benessere della comunità. Evidente la significativa dedizione posta nella riqualificazione territoriale, nella sicurezza ambientale e nel miglioramento delle infrastrutture per i cittadini". Tra le iniziative più rilevanti per l’anno in corso troviamo la continuazione dei lavori del Palazzetto dello Sport, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro, di cui 1.770.000 nel 2025, questo progetto rappresenta l’intervento di maggior portata visto che l’infrastruttura è destinata a migliorare le offerte sportive del Comune, promuovendo l’attività fisica e gli eventi sportivi, e supportando in maniera sensibile anche l’annesso plesso scolastico. Poi, al via il terzo lotto del centro commerciale naturale di Gallicano, con un investimento di 600mila euro che prevede l’ampliamento del parcheggio e la realizzazione di uno spazio polifunzionale nel piazzale "A. Caponnetto", destinato a rivitalizzare l’area commerciale e creare nuove opportunità per i cittadini.

Altri progetti rilevanti, inoltre, includono la messa in sicurezza delle sponde del torrente Turrite nell’abitato del capoluogo, per il quale è previsto un investimento di oltre 700mila euro, che mira a prevenire rischi idrogeologici e garantire la sicurezza della comunità, oltre alla realizzazione del secondo lotto per la scogliera a protezione del campo sportivo, 540mila euro. Destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico in varie zone del capoluogo e delle frazioni investimenti per oltre 1.600.000 euro, come per l’efficientamento energetico di vari edifici comunali, incluso l’asilo nido, con risorse per 435mila euro.

Gli investimenti per il 2026 sono previsti in 6.500.000 euro, con la conclusione dei lavori al Palazzetto dello Sport, 1.560.000 euro, e la realizzazione di un ponte a funi sul Torrente Turrite per 500mila euro. Al momento il 2027 vede progetti per circa 1.500.000 euro.

Fiorella Corti