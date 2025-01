Via Diaccio attende ancora la rotatoria

Che fine ha fatto la progettazione delle rotonda di via Diaccio a Porcari? È il quesito che si pongono i residenti. Nei 15 chilometri che separano Altopascio da Lucca, sono due i siti pericolosi. L’incrocio tra via Puccini e la vecchia Romana in località Turchetto, territorio di Altopascio e l’intersezione, sempre della Provinciale, con via Diaccio a Porcari. Nel corso degli anni in questi due luoghi si sono verificati una quantità industriale di incidenti, alcuni anche gravi, anche qualche mortale. Discussioni, strategie, proposte e progetti, ma senza arrivare mai alla soluzione concreta. Per il Turchetto non si hanno notizie ormai da anni, c’erano stati problemi di distanze e dimensioni. La pericolosità rimane, soprattutto per chi arriva da Porcari o da Montecarlo. Per via Diaccio siamo fermi al 6 agosto 2024 quando fu annunciata la progettazione definitiva grazie allo stanziamento, da parte della Provincia di Lucca, di 50 mila euro. Sono trascorsi cinque mesi e può darsi benissimo che il progetto sia ancora in fase di elaborazione. Anche in questa zona molte le difficoltà, dettate dalla necessità dei veicoli di immettersi nelle vie laterali. Molti i sinistri, con urti sullo spartitraffico. Oltre alle code che dilatano i tempi di percorrenza, ci sono anche altri problemi. Nel corso degli anni sono stati realizzati rotonde in località Ginesi, di fronte all’Esselunga, quello all’intersezione con via della Stazione, dove un tempo c’era il semaforo e, nella cittadina del Tau, la rotonda di località Carbonata e Badia Pozzeveri. Basterebbe sistemare queste ultime due criticità, di cui si ragiona da tempo e saremmo a posto.

Massimo Stefanini