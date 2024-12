Via al polo Natalizio Garfagnino . Villaggio di Natale a Vagli di Sotto

Mercatini artigianali, addobbi luminosi, personaggi natalizi a gran profusione, musica antica con la suggestione degli zampognari itineranti, Babbo Natale con la sua slitta posteggiata in loco e la Befana che arrivano e trovano casa con il loro carico di doni.

Queste solo alcune delle suggestioni che da domani mattina si concretizzeranno all’ombra dell’imponente parete rocciosa del Monte Roccandagia all’interno dell’oasi di Campocatino, nel comune di Vagli Sotto, dove si aprirà il" Villaggio di Natale", denominato anche "Polo Natalizio Garfagnino" per l’ampia trasformazione realizzata nella speciale occasione.

Una giornata, quella dell’Immacolata Concezione, interamente dedicata al Natale, nell’antico e caratteristico alpeggio del piccolo comune della Garfagnana, dove sarà ricreata la magica atmosfera legata alle festività natalizie e alle tradizioni locali, anche gastronomiche, che saranno al centro dell’evento, giunto alla sua sesta edizione.

Esperienza totalmente immersiva nella natura, in un ambito ricco di suggestioni naturali, dove la storia della sua popolazione viene anche raccontata attraverso i noti "caselli", luoghi mantenuti in tutta la loro particolarità e utilizzati nel passato dai pastori quale ristoro nel periodo della transumanza, che saranno straordinariamente aperti al pubblico e destinati a contenere la merce degli artigiani o a ospitare personaggi e sorprese in tema.

Non mancheranno momenti particolarmente significativi e rappresentativi della santità del Natale, come la rappresentazione della Natività e un grande presepe allestito all’aperto. Il "Villaggio di Natale" a Campocatino è organizzato dalla Nuova Asbuc presieduta da Maurizio Orsetti, con il patrocinio del comune di Vagli Sotto e la collaborazione dei tanti gruppi di volontariato che animano il territorio, tra i quali il gruppo di Protezione Civile Comunale di Vagli Sotto, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e la locale Misericordia, tutti attivi nel garantire sicurezza, viabilità e ottimo cibo, per il buon esito della manifestazione nel suo complesso.

Per facilitare l’accesso al "Villaggio di Natale" sarà a disposizione per tutta la giornata un servizio navetta che partirà dal parcheggio "Giovetto" e raggiungerà direttamente il territorio di Campocatino e viceversa. Nel caso Nel caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 15 Dicembre.

Fiorella Corti