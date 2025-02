Via al maxi cantiere sul Brennero. Tra il Ponte del Diavolo e Chifenti

Nuova scogliera sulla SS 12 del Brennero: il cantiere è pronto a partire. Da martedì, infatti, i lavori condotti da Anas sul tratto di strada compreso tra il Ponte del Diavolo e Chifenti potranno ufficialmente prendere il via con l’obiettivo di restituire al territorio una viabilità sicura e stabile in via definitiva.

"Con la rimozione del semaforo sotto Corsagna, ultimo passaggio dei lavori condotti anche in questo da Anas per mettere in sicurezza la viabilità in questo punto, può finalmente partire il cantiere tra Borgo a Mozzano e Chifenti - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti -. "Siamo di fronte a un intervento strategico e storico che cambierà una volta per tutte la viabilità in questo tratto di strada troppo spesso oggetto di frane e smottamenti".

"La macchina - prosegue il sindaco - che si è mossa per questo cantiere è imponente e ha coinvolto tutto il territorio, mettendo in campo un investimento da 6 milioni di euro da parte di Anas. Da parte nostra come amministratori, abbiamo impiegato ogni risorsa per rendere le settimane di lavori il più possibile scorrevoli: la viabilità che attraverserà Corsagna è stata ripulita e messa in sicurezza. I commercianti che più di tutti risentiranno degli effetti della chiusura totale del Brennero saranno - conclude Andreuccetti - da noi sostenuti con riduzioni sulla Tari e stiamo continuando a sollecitare Regione, Anas e Governo per prevedere adeguati ristori".

Il cantiere sarà attivo ogni giorno, weekend compreso. La strada sarà interamente chiusa al traffico per 90 giorni dall’apertura del cantiere. Al termine di questo periodo, la strada sarà riaperta con senso unico alternato per ulteriori 90 giorni.

Il traffico leggero proveniente dall’Abetone e da Bagni di Lucca in direzione Lucca e viceversa potrà utilizzare il ponte di Calavorno e la SP 2 Lodovica. I mezzi leggeri potranno bypassare il cantiere utilizzando la strada comunale passante per Corsagna. I mezzi pesanti provenienti da Abetone e Bagni di Lucca in direzione Lucca dovranno utilizzare il ponte Lera mentre in direzione Abetone e Bagni di Lucca dovranno utilizzare il ponte di Calavorno. Il trasporto pubblico locale potrà passare dal ponte di Calavorno con l’ausilio dei movieri. Negli orari di apertura di cantiere i mezzi di emergenza con larghezza non superiore a 2.5 metri potranno passare dalla SS 12 del Brennero.

