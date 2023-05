Via ai bandi per Lucca Film Festival 2023, nuovo concorso dei “corti“

Sono aperte le iscrizioni ai concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi e per la serata di Lucca Effetto Cinema del Lucca Film Festival 2023. A questi si aggiunge il bando del nuovo concorso per cortometraggi, il Lucca Film Festival for Future, che nasce direttamente in esclusiva dalla collaborazione con il Gruppo Sofidel. Il Festival, presieduto da Nicola Borrelli, si tiene dal 23 settembre al 1 ottobre 2023, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ogni anno porta in Toscana i grandi nomi del cinema internazionale, da Oliver Stone a David Lynch, passando per Alfonso Cuarón, Jeremy Irons, Rupert Everett, Terry Gilliam e tanti altri. L’edizione 2023 saprà come sempre valorizzare al meglio le produzioni contemporanee indipendenti che saranno selezionate da una giuria di esperti. I cortometraggi non saranno proiettati solo nei cinema di Lucca, ma anche online per tutta la durata della manifestazione, grazie alla già consolidata partnership con Festival Scope.

Per il Concorso lungometraggi, saranno 12 quelli selezionati e competeranno per l’assegnazione di quattro premi: Miglior lungometraggio (3.000 euro), assegnato da una giuria composta da nomi di spicco nel panorama cinematografico, Miglior lungometraggio – Giuria studentesca, conferito da una giuria di studenti universitari, Miglior lungometraggio – Giuria popolare, premio assegnato dal pubblico, e il Premio Marcello Petrozziello, assegnato dalla giuria stampa. Il bando di iscrizione, che avviene attraverso i portali Filmfreeway e Festhome, scade il 14 luglio 2023. Nessun confine di genere o argomento, unico requisito la durata minima di 60 minuti e l’essere stati distribuiti non prima del 2022. Per informazioni: [email protected]