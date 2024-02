Via agli sconti in maschera. Due giorni a tutto shopping

Conto alla rovescia per il Carnevale di Viareggio che approderà a Lucca nei prossimi giorni, con la maxi sfilata di domenica sulle Mura e in centro. Il primo avamposto, come è giusto che sia, sarà il Carnevale dei bambini, come annuncia l’assessore Mia Pisano.

Sabato a partire dalle 15 l’appuntamento è in piazza San Francesco che si animerà con la compagnia Circotà: ad accogliere le famiglie ci saranno gli acrobati con trampoli e giocolieri, e poi musica. Lo spettacolo entrerà nel vivo con esibizioni di giocoleria e magia e il gran finale sarà affidato a mangiafuoco.

Tutti possono partecipare e ai bambini saranno distribuiti coriandoli e stelle filanti.

Ma la festa allegorica giova anche allo shopping low cost. “Sconti in Maschera”, una delle iniziative curate da Confcommercio e dal suo Centro commerciale Città di Lucca all’interno del cartellone di eventi del Comune in occasione del Carnevale plana in città nei giorni di sabato 3 e domenica 4 con prezzi vantaggiosi all’interno dei negozi aderenti, come spiega il presidente di Federmoda Confcommercio Federico Lanza.

“Le attività partecipanti – spiega – saranno riconoscibili grazie a una speciale vetrofania e al loro interno i clienti potranno trovare merce a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto ai normali saldi iniziati a gennaio. Un’occasione dunque da non perdere, che auspichiamo possa fungere da richiamo e traino per gli eventi curati dal Comune e che vedranno domenica 4 lo svolgimento della sfilata di maschere e figuranti del Carnevale di Viareggio sulle Mura”. Questo l’elenco dei negozi che hanno già confermato la loro adesione a “Sconti in Maschera”: Centonove; La Bella Lucca; Monica Calzature; Generale Lee; Barsanti Boutique; Il Panda; Premium; Il Panda Lab; Peter Pan; Vela Rebecchi Donna; Vicolo San Carlo; Torello Lab; Milani; Hoppa; Girotondo; Primula Verde; Duetto; Studio 12; Navasessantacinque. Confcommercio ricorda ad altre attività eventualmente interessate ad aderire che sarà possibile farlo fino a domani (giovedì), rivolgendosi agli uffici dell’associazione per richiedere l’apposita vetrofania (0583/473164).

