Via 12 platani pericolosi. Uno in piazza Napoleone due anche sulle Mura

È stata firmata l’ordinanza per l’abbattimento di 12 platani pericolosi o gravemente malati sul territorio comunali, sia nel contro storico che in periferia. Si tratta di sette platani colpiti da cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) uno nel lato meridionale di piazza Napoleone, uno in viale Pompeo Batoni, due giovani esemplari già in parte secchi sulla cortina delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria, uno in piazza Maestri del Lavoro (parcheggio cimitero urbano), due in viale Cavour zona Stazione, uno in viale Einaudi già nella massima classe di rischio crollo. Altri 4 platani saranno abbattuti in via dell’Acquacalda.