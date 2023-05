Vertenza Sistema Ambiente La Commissione contesta i giorni scelti dai sindacati

Stop (momentaneo) al blocco degli straordinari a Sistema Ambiente per il mese di giugno, la modalità dai sindacati va contro la legge e le regole. Lo ha comunicato con una nota il presidente della Commissione di garanzia della legge sullo sciopero Orsola Razzolini che attribuisce alla scelta dei sindacati dell’azienda che si occupa di nettezza urbana a Lucca "il mancato rispetto dell’intervallo"; segnatamento al periodo dal 5 al 7 giugno 2023.

Razzolini invita di conseguenza le organizzazioni sindacali "a riformulare immediatamente l’atto di proclamazione dell’astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, in conformità alla legge e alla regolamentazione di settore, dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione".

"Resta fermo –si legge ancora nella nota della Commissione – che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere".

Immediata la risposta delle associazioni sindacali che in una nota a firma Michele Massari per la Fp Cgil, Andrea Lazzarini per la Fit Cisl e Andrea Bacci per la Uil Trasporti, confermano di aver già ripresentato la proposta di astensione dagli straordinari dei lavoratori di Sistema Ambiente in ossequio alle indicazioni della commissione.

"L’equivoco – si legge in una nota – è nato dalla coincidenza nel periodo del 2 giugno , festività inserita tra quelle in cui vige il divieto di sciopero. La nuova formulazione che è stata tempestivamente inviata con una ‘pec‘ in mattinata alla commissione di garanzia della legge sullo sciopero, alla stessa Sistema Ambiente; nonché alla prefettura e al Comune di Lucca per conoscenza, risponde peraltro in modo migliorativo alle esigenze della lotta sindacale intrapresa. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Commissione di garanzia per la precisione, la competenza e soprattutto per la tempestività delle comunicazioni che consente sempre di esercitare al meglio i diritti sindacali , risolvendo spesso materie e problematiche derivanti da regolamenti e leggi non sempre di facile interpretazione".