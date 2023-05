Versilia: turismo da record. Quasi 3milioni di presenze lo scorso anno

Forte dei Marmi (Lucca), 23 maggio 2023 – Il turismo in Versilia? E’ tornato ai livelli pre pandemia. Nel 2022 sono state sfiorate 3 milioni di presenze grazie alle locazioni turistiche. E le proiezioni 2023 promettono risultati ancora migliori: è quanto emerge dai dati provvisori dell'ufficio di statistica della Regione Toscana, comunicati durante la conferenza dei sindaci dell'Ambito turistico Versilia. I dati, si spiega in una nota, sono stati elaborati per conto dell'Ambito turistico Versilia dal Centro studi turistici di Firenze, che ha effettuato anche una comparazione con il 2019 e il 2021.

Secondo quanto emerso, nel 2022 il turismo nei sette Comuni della Versilia ha sfiorato i dati del 2019, con oltre 2.333.000 presenze (-8,8%) e 611.000 arrivi (-4,7%). In crescita la quota del mercato nazionale, passato dal 56,8% al 60,3%, mentre si registra un lieve calo nella durata del soggiorno (3,8 notti) dopo l'impennata del 2021 (4,5 notti).

Cresce l'interesse verso le sistemazioni extralberghiere anche se nel 2022 il recupero del settore alberghiero è stato importante, con un forte interesse da parte degli stranieri. Tra i mercati esteri di riferimento, la Germania al primo posto, seguita da Svizzera e Francia. In crescita francesi e austriaci, mentre esce naturalmente dalle prime posizioni il mercato russo.

I dati ufficiali dell'ambito sono stati integrati da una analisi sui flussi delle locazioni turistiche; da segnalare nel 2022 una forte crescita registrata con oltre 47 mila arrivi e 530 mila presenze nel 2022, in netta crescita rispetto al 2021, rispettivamente del +70% e 40% (nel 2019 non venivano conteggiate). I dati provvisori disponibili coprono ad oggi il periodo gennaio-ottobre: secondo le prime proiezioni per i mesi di novembre e dicembre, però, i dati complessivi del 2022 per le locazioni turistiche in Versilia consentirebbero di sfiorare i 600.000 pernottamenti. Sommando quindi i dati delle locazioni turistiche ai dati provvisori ufficiali, nel 2022 la Versilia arriverebbe a sfiorare 3 milioni di presenze.