Il Signor G e la sua Versilia Un documentario della Rai Al via le riprese di Milani

di Enrico Salvadori

Le riprese sono previste in città e in Versilia il 26 e 27 maggio prossimi. Saranno parte fondamentale del documentario realizzato per celebrare e ricordare Giorgio Gaber a venti anni dalla sua morte. L’annuncio di questo nuovo lavoro venne dato il 25 gennaio scorso a Milano, giorno del compleanno del Signor G. Il film sarà promosso dalla Fondazione Gaber e co-prodotto da Atomic Production e RAI Documentari. La sceneggiatura e la regia sono di Riccardo Milani. Milani è marito di Paola Cortellesi, e ha girato molti film e fiction. Ne citiamo alcuni: Come un gatto in tangenziale, Atelier Fontana, È arrivata la felicità.

"Riccardo Milani è la persona che meglio di chiunque altro può raccontare il Signor G - affermano Paolo Dal Bon e Dalia Gaber, rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione –. Lo conosce, lo stima, lo ha visto varie volte a teatro e pensiamo che sia senza dubbio la persona che, meglio di chiunque altro, può tratteggiare il suo carattere di uomo e di artista. Ringraziamo Rai Documentari per aver voluto questo progetto che sarà arricchito con il grande repertorio Rai, a cominciare dalle stupende immagini del teatro canzone che lo stesso Gaber ha voluto realizzare sul palcoscenico di quello che oggi si chiama Teatro Lirico Giorgio Gaber". Il docufilm sarà trasmesso in autunno in una prima serata firmata Rai Documentari.

Inevitabilmente le riprese, che si sono svolte principalmente a Milano, riguardano anche Viareggio e la Versilia che sono state più di una seconda patria per Giorgio Gaber. Sono in programma al “Casablanca“ in Passeggiata che era il locale preferito dal Signor G e da sua moglie Ombretta Colli, sulla spiaggia di Viareggio che Giorgio amava tanto, nella casa viareggina di Sandro Luporini che è stato il suo più grande collaboratore e con il quale ha scritto pagine memorabili del suo repertorio. Le riprese sono previste anche nella casa di Montemagno sulle colline di Camaiore dove la famiglia Gaber si è da tempo stabilita. Che la Versilia sia molto legata alla figura di Giorgio Gaber lo dimostra il fatto che c’è un Festival dedicato a lui e anche un Istituto comprensivo di Lido di Camaiore porta il nome di questo grande personaggio. Il docufilm parteciperà alla Mostra del Cinema di Roma nel prossimo autunno. Convinto del progetto anche il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi. "Abbiamo creduto sin dal primo momento in questo progetto che, grazie al talento di un grande regista come Riccardo Milani, coniuga perfettamente la nostra volontà di mettere in luce le grandi eccellenze della nostra cultura e storia artistica con un linguaggio moderno e accattivante".