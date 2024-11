“Vergemolino“ al Festival dei Popoli. Docufilm protagonista alla kermesse

Oggi è una giornata speciale per il docufilm "Vergemolino", opera girata da Francesco Pacini e realizzata insieme a Paolo Ruffini in Garfagnana e, nello specifico, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, che, alle 19, sarà protagonista del "Festival dei Popoli" di Firenze, il più importante Festival Internazionale di cinema documentario in Italia e il più antico d’Europa. Con Vinicio Capossela e il suo "Natale Fuori Orario" di Gianfranco Firriolo, "Il complotto di Tirana" di Manfredi Lucibello, sarà infatti presentato il racconto della disfida di poesia improvvisata che si tiene ogni anno a Vergemoli, piccolo borgo nel comune di Fabbriche, con il "Vergemolino!".

Francesco Pacini e Paolo Ruffini saranno in sala al cinema La Compagnia di Firenze, per presentare il documentario incentrato sulla storia e le tradizioni di uno dei caratteristici paesi che costellano, rendendola molto speciale, la terra di Garfagnana. "Come la maggior parte di questi borghi, Vergemoli si sta spopolando - si spiega nella presentazione dell’opera - tuttavia, nonostante questo, da ben 52 anni in centinaia si riuniscono per assistere al Boccabugia, una gara di poesia estemporanea che permette a tutti di essere poeti per un giorno. In questa atmosfera magica, nel lontano 2009, si trovò anche Paolo Ruffini. Chiamato allora, quasi per caso, come presentatore, ne rimase stregato. Da quel giorno, Paolo non perde un’edizione, tanto da essere stato insignito della cittadinanza onoraria, diventando così un Vergemolino doc".

"Il nostro “Vergemolino“ è un progetto in cui abbiamo creduto fermamente sin dalle prime battute - afferma il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini - , per questo siamo contenti di averlo finanziato e di esserci messi a disposizione della camera di Francesco Pacini. Queste sono occasioni irripetibili per dare visibilità al nostro territorio, valorizzando i suoi innegabili punti di forza e rendendolo così attrattivo a una fetta sempre maggiore di potenziali visitatori. Iniziative come queste, con le sue strepitose conseguenze, rafforzano il brand Garfagnana, generando un notevole indotto potenziale e ciò significa crescita, significa posti di lavoro per i nostri ragazzi, che per troppo tempo sono stati costretti ad andarsene in cerca di opportunità. Abbiamo creduto in ‘Vergemolino’ perché continuiamo a credere nel potenziale di questa terra meravigliosa".

Il "Festival dei Popoli" è organizzato nell’ambito della "50 Giorni di Cinema a Firenze" che fa parte del Progetto Triennale Cinema, sostenuto dal Ministero del Turismo.

Fiorella Corti