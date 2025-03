VerdeMura colora la primavera. Biglietto open per i primi duemila

Più bello e vanitoso di sempre sarà lui il grande protagonista di VerdeMura 2025, il narciso. Elegante e perfetto sembra pronto a guardare dall’alto in basso un appuntamento con la grande mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta che si terrà dal 4 al 6 aprile e che promette grandi sorprese. Farà sfoggio di sé nello spettacolo di 400 di esemplari di fiori recisi in mostra nel sotterraneo dell’Orto Botanico. Il programma di questa sedicesima edizione – 160 espositori nazionali e stranieri (soprattutto Francia, Olanda e Germania) è stato presentato ieri dagli assessori comunali Mia Pisano e Paola Granucci, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, insieme alla responsabile area gardening Maria Novella Dogliotti e al curatore Giuseppe Benedetti.

Come ha sottolineato Lucchesi l’impegno si è concentrato sul fronte biglietti. Con una prima importante novità, il debutto debutta del Biglietto Open che si può acquistare on-line già da oggi e fino al 31 marzo e che sarà a data aperta, utilizzabile a scelta o il venerdì 4 aprile o il sabato 5 aprile o domenica 6 aprile, e che si attiva al momento dell’ingresso alla manifestazione. Sono in vendita solamente 2.000 esclusivi biglietti Open. Biglietteria on line www.ticketone.it/artist/verdemura/. In più gratuità e riduzione a seconda delle età, efficaci parnership con la Villa Reale e l’Orto Botanico. Tra le novità in vetrina le piante da balcone, per chi non ha giardino o comunque predilige un approccio comodo. Di grande appeal in questo ambito la nuova varietà del mirtillo che produce due volte l’anno, tra maggio e settembre, le fragole, belle e golose. Le camelie promettono di far valida concorrenza a mostre espressamente intitolate, con 3-400 varietà esposte. Grande attenzione anche i punti di ristoro che saranno fortemente legati al territorio, partendo dai necci con la ricotta, ma anche ispirati all’innovazione. E anche agli ingressi, in questa edizione particolarmente fioriti e profumati.

Tra le novità, come annunciato da Benedetti, la rosa intitolata a Murabilia che sarà presentata sabato. La rosa “Murabilia“ (evento che si terrà a settembre) è nata da una collaborazione tra Floricoltura Lari e i breeders francesi della Valle della Loira, sarà presentata al pubblico in occasione di VerdeMura con l’intervento di Maurizio Usai, architetto, progettista del verde e plantsman, riconosciuto esperto di rose, per dare modo al pubblico di apprezzarla già fiorita. Mirko Lari ne sottolinea l’eccezionale rusticità e la capacità di rifiorire molto velocemente.

Attesi tre vivaisti d’eccellenza che vengono dall’estero: lo sloveno Rifnik, dalla Germania Uligh Kakten e dalla Svizzera l’Epric Foundation. Si aggiungono a questi, i grandi nomi Italiani. Dalla Floricoltura Lari una variegata proposta di piccoli frutti, coltivabili in vaso, anche sul balcone, come la fragola gigante ‘Florice’, varietà ibrida, Fragraria x ananassa, oppure il mirtillo Vaccinium corymbosus ‘Hortblue Petit’, l’unico rifiorente oggi disponibile; insieme a una ricca proposta di agrumi da collezione. Il Vivaio Corazza stupisce ad ogni edizione il pubblico portando piante rare, come Seemannia sylvatica e Seemannia purpurascens dalle fioriture policrome, pianta erbace tropicali di origine sudamericana e Stapelia × incomparabilis. La primavera è in arrivo, VerdeMura lo dimostra.

