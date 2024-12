Vento di libeccio danneggia piazza Pascoli: commercianti chiedono messa in sicurezza

Nella notte tra il 21 e 22 novembre il forte vento di libeccio aveva causato diversi danni anche in valle del Serchio. Tra i più significativi, anche la caduta di una grossa porzione di uno dei cedri che si trovano nella centralissima piazza Pascoli, a ridosso delle abitazioni e dell’attigua scuola materna.

Oltre ad alcuni danni a lampioni e panchine, fortuna ha voluto che quanto caduto non abbia causato altre conseguenze; ma di fatto la piazza continua ad essere interdetta al pubblico ed è tutt’ora transennata perché si sta cercando di valutare la possibile futura pericolosità delle due piante e come procedere.

Piazza dunque ancora chiusa e per questo preoccupazione dei commercianti del Giardino, dell’area nuova di Barga; praticamente tutte le attività commerciali, non solo quelle che gravitano su via Mordini e Piazza Pascoli, hanno inviato nei giorni scorsi una lettera al comune di Barga per richiedere informazioni sulla messa in sicurezza della piazza che, nei prossimi giorni, doveva essere anche la "location" di uno degli eventi natalizi (Natale al Giardino del 15 dicembre). Inoltre la piazza non ospita più dal 22 novembre alcuni banchi del mercato.

Le attività commerciali barghigiane, da quelle dell’area interessate alle altre, chiedono la messa in sicurezza definitiva, ovvero l’abbattimento delle piante. "Siamo consapevoli – scrivono - delle difficoltà economiche del momento, ma chiediamo comunque una riqualificazione dell’ area mercatale. Nostro malgrado ci troviamo di fronte ad una situazione che danneggia in maniera importante le nostre attività commerciali, per questo vi chiediamo di agire in maniera veloce e decisa"