Venti associazioni per l’evento a sostegno del Toscana Pride

In piazza San Francesco, venti associazioni organizzano un evento di musica e cibo per sostenere il Toscana Pride: “Diamo il nostro benvenuto ad una manifestazione che lotta per i diritti di tutte e tutti” è il motto scelto dagli organizzatori per l’evento.

L’evento, organizzato da più di venti associazioni, è per mercoledì 4 settembre, tre giorni prima della parata: dalle ore 18 alle ore 21, nello spazio all’aperto della piazza, i protagonisti saranno un aperitivo in collaborazione con gli Osti di San Francesco con i prodotti del MercoledìBio e artisti e musica di strada.