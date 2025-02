Venti anni fa la scomparsa del colonnello Umberto Dianda

Sono trascorsi 20 anni dalla scomparsa di Umberto Dianda, lucchese, colonnello del reggimento dei carristi, insignito in vita della Medaglia d’Oro e della Medaglia d’Argento al Valore Militare per l’esempio di dedizione alla Patria, senso del dovere e indomito coraggio nelle operazioni di terra in Africa settentrionale e in seguito da partigiano combattente. Nativo di San Pietro a Vico, dopo la fine della Guerra fu assunto come impiegato civile dal Ministero delle finanze ed è stato a lungo Presidente Onorario dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Lucca. Dal 2018 porta il nome di Umberto Dianda la strada di collegamento tra Brennero e via dell’Acquacalda. "Viene ricordato – scrivono i figli Luisa e Giorgio e i nipoti Luca e Caterina – non solo come valoroso soldato, per il coraggio e il rispetto dei valori della Patria e della Libertà, ma come una persona semplice che si trovò ad affrontare un tormentato momento storico sapendo conciliare il senso del dovere con una profonda coscienza di uomo".