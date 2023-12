Vent’anni di “Rifiuti Zero“. Full immersion nella sostenibilità

Fu una vera rivoluzione culturale. Avviata dal professor Rossano Ercolini. Zero Waste Italy e il Centro di Ricerca Rifiuti Zero si preparano a festeggiare due decenni di impegno e successi nel promuovere pratiche sostenibili di gestione dei rifiuti. Dal 7 al 9 dicembre presso il Parco Scientifico di Segromigno in Monte a Capannori saranno presentate nuove iniziative: giovedì 7 dicembre, ore 21: Celebrando 20 anni della Rete Nazionale Rifiuti Zero - L’evento di apertura sarà dedicato a riflettere sulla storia della Rete e guardare avanti alle sfide future. La serata sarà caratterizzata dal lancio ufficiale della "Zero Waste Web TV", che trasmetterà in modalità sperimentale a partire da gennaio 2024. Venerdì 8 dicembre ore 9:00-17:30: Full Immersion nei 10 Passi Rifiuti Zero - Una giornata intensiva incentrata sull’implementazione pratica dei 10 passi verso Zero Waste, con particolare attenzione al riutilizzo, all’educazione nelle scuole e alla riduzione dei rifiuti. Sarà presentato il Protocollo Rifiuti Zero per coinvolgere le scuole nelle pratiche ambientali.

Sabato 9 dicembre ore 9-13: Premiazione del Prodotto Rifiuti Zero dell’anno 2023 - Si premierà il Prodotto Rifiuti Zero dell’anno 2023, selezionato tra 11 finalisti.

Al termine dell’evento, sarà lanciato l’HUB delle Imprese Circolari, un’associazione di imprese orientate verso lo spreco zero, con oltre 25 adesioni tra imprese manifatturiere, commerciali, di servizi e sociali. Ore 15-18:30: Visita guidata tra orti e giardini a Lucca - Un momento di connessione con la natura e la bellezza. I temi chiave sono riuso e riduzione rifiuti, approfondimenti sul Decreto Ministeriale 119 del 16 settembre, focalizzandosi sulla "preparazione per il riutilizzo".

Interventi e testimonianze di esperti, con Claudio Tedeschi, amministratore di Dismeco srl che parlerà della riparazione dei rifiuti elettronici, inclusi quelli derivanti dalle alluvioni. Educazione ambientale e empowerment, presentazione del Protocollo Rifiuti Zero per coinvolgere attivamente le scuole. Analisi del residuo operata dal Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e dall’empowerment necessario per coinvolgere la Responsabilità Estesa dei Produttori. Aggiornamenti Normativi UE - Aggiornamenti sulle iniziative normative riguardanti i sistemi DRS (di riuso dei contenitori di imballaggio), in particolare quelli plastici.

Massimo Stefanini