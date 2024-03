Veicoli abbandonati, scatta la rimozione

Per i veicoli abbandonati sul territorio di Altopascio sono partiti diversi interventi da parte della Polizia Municipale. Già tre mezzi sono stati rimossi, il quarto, una vecchia Fiat Punto, lunedì scorso in piazza Croce, uno dei punti maggiormente afflitti da questo problema.

Spesso in questo spazio, anche nel recente passato, molte macchine sono state lasciate, talvolta addirittura per mesi. Poi, di solito, scatta la segnalazione. Una utilitaria rimase cinque mesi ferma (togliendo quindi possibilità di parcheggio ad altri) al cimitero sulla via Romana. Gli agenti hanno espletato tutte le operazioni necessarie ed è arrivato il carro attrezzi.

Il mezzo viene portato in un deposito, ovviamente attraverso targa e numero di telaio si risale al proprietario il quale sarà contattato e che dovrà rifondare le spese. Non si tratta di una operazione semplice, perché non sempre si trovano con immediatezza coloro ai quali il mezzo è intestato, rendendo sempre più lunghe e complesse le partiche e le operazioni contribuendo a rimepire sempre di più i depositi.

Tra l’altro questi veicoli, rimanendo per molto tempo fermi, perdono liquidi che possono inquinare. Il Comune sta provvedendo con l’operazione Città Pulita, in accordo con Municipale e società Broken Car con l’obiettivo di contrastare l’abbandono di veicoli e mantenere decoro e cura sul territorio.

E’ stato rimosso il furgone da via dei Sandroni, coinvolto in un incendio doloso (a gennaio) e lasciato a bordo strada per mesi. Nei giorni scorsi portate via anche altre auto abbandonate e altre avranno la stessa sorte nelle prossime settimane. L’iniziativa è nata nel 2022 e nel corso dei mesi ha consentito di togliere decine di veicoli.

"Il progetto - spiegano il sindaco D’Ambrosio e l’assessore con delega all’ambiente, Toci - prosegue per salvaguardare l’ambiente. A questo si affianca il servizio straordinario del giovedì per lo spazzamento aggiuntivo, portato avanti in collaborazione con Ascit che ha pulito via del Palazzaccio".

Ma.Ste.