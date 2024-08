Vecchioni tra il silenzio e il tuono. Il professore stasera a Mont’Alfonso

Roberto Vecchioni sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle. Il Professore della musica italiana sarà in concerto stasera alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del tour estivo “Tra il silenzio e il tuono”, che prende il nome dall’ultimo lavoro letterario dell’artista, in vetta alla classifica della narrativa italiana. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 25 a 51,70 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Professore, scrittore, autore e cantautore, Roberto Vecchioni riparte con i live dopo il successo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”. La prima parte dello spettacolo è dedicata al nuovo album “L’Infinito”, per poi lasciare spazio ai grandi classici del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Roberto Vecchioni è accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, in arrivo nei prossimi giorni Roberto Saviano (22/8), Orchestra da Camera Fiorentina e Stefano Pietrodarchi (24/8, “Tra tanghi e milonghe”).

L.S.