Varata la squadra. Forza Italia: nominata la giunta esecutiva

Nominata la giunta esecutiva di Forza Italia della provincia di Lucca. Il varo è stato deciso nel corso di una riunione convocata dal neo coordinatore provinciale del partito, Carlo Bigongiari, dopo la conclusione del recente congresso che lo ha visto eleggere. Insieme a lui faranno parte della giunta esecutiva Matteo Scannerini, in qualità di vice coordinatore provinciale, Massimo Pieri come responsabile amministrazione e tesoreria, Filippo Candelise come responsabile organizzazione, Fabio Francesconi come responsabile Enti Locali, Eros Baldini come responsabile Dipartimenti, Remo Santini sarà responsabile comunicazione e Gloria Agnitti si occuperà della formazione e adesioni.

La squadra, viene assicurato in una nota, si metterà subito al lavoro per garantire la propria presenza sul territorio a fianco dei cittadini, la vicinanza ai problemi e allo studio delle soluzioni oltre che l’impegno in vista della prossima tornata elettorale per le Amministrative e le Europee.

"Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso - dichiara nella nota Bigongiari - , che è all’insegna della serietà e della voglia di Forza Italia di essere protagonista nella coalizione di centrodestra, con le proprie idee e i propri principi. Sono convinto che la nuova giunta esecutiva darà un’ulteriore spinta al partito in termini di crescita e autorevolezza".

"I nostri valori restano al centro dell’azione politica che intendiamo portare avanti - aggiunge - , con la convinzione che crescerà l’attenzione verso un partito come il nostro, che fa della coerenza una bandiera". A compiacersi del varo della nuova giunta esecutiva è anche l’onorevole Deborah Bergamini che è l’unico parlamentare azzurro eletto in provincia di Lucca.

"Auguro un buon lavoro alla giunta - commenta la parlamentare versiliese - siamo tutti dalla stessa parte, per far sì che Forza Italia sia protagonista nell’ascolto e nelle scelte. L’obiettivo è sviluppare sempre di più le potenzialità di Lucca, della Versilia, della Piana, Valle del Serchio e Garfagnana: un’area strategica per la Toscana, che può e deve fare la differenza. Sono certa che i risultati non tarderanno ad arrivare".

