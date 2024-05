Vanno a gara i lavori per i nuovi marciapiedi senza “barriere“

Sono in via di assegnazione i lavori per la riqualificazione e l’ abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi di Viale Cavour, via Tinivella, Viale Del Prete e piazza Curtatone. In viale Cavour verrà realizzato un collegamento ciclopedonale fra la Stazione ferroviaria e il sottopasso di San Concordio con inserimento di un percorso a punti led che darà nuova sicurezza ai cittadini. Riqualificazione marciapiedi anche fra viale Carlo Del Prete angolo via Barsanti e Matteucci fino a via Tinivella compresa (590 metri), sarà sistemato anche il perimetro di piazza Curtatone (140 metri).