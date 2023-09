Il generale Vannacci contestato a Lucca durante la presentazione del libro

Lucca, 27 settembre 2023 – “Vannacci fascista, sei il primo della lista”. Tutto mentre lui stava tranquillamente firmando copie del suo libro fuori dalla Casa del Boia a Lucca, dove è stato invitato per presentare Il Mondo al Contrario, il libro che tanto sta facendo discutere e che nelle scorse settimane ha venduto centinaia di migliaia di copie.

A contestarlo c’era un nutrito gruppo di giovani, circa 200, appartenenti a realtà di sinistra, con tanto di striscioni e bandiere. Roberto Vannacci, imperturbabile, ha salutato le persone che invece erano lì per assistere alla presentazione, presenti più o meno in egual numero rispetto ai contesatori, e poi ha cominciato a parlare del suo libro.

La protesta, ferma ma pacifica, non ha creato nessun disordine. I manifestanti sono stati scortati dalle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, che si sono accertati che non arrivassero alla Casa del Boia dove c'è la presentazione. Li hanno fatti arrivare a pochi metri di distanza per poi deviarli in piazza San Francesco. La presentazione era aperta al pubblico, ma i giovani non hanno mai dato l’impressione di voler entrare.