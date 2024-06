Caso Vannacci-Egonu, l’udienza. Il gup si riserva di decidere sull’archiviazione

Lucca, 14 giugno 2024 – Il giudice per le udienze preliminari Alessandro Dal Torrione si è riservato la decisione riguardo alla richiesta di archiviazione sul caso Vannacci Egonu.

Il generale, ora parlamentare europeo dopo le recenti consultazioni, era stato citato in giudizio dalla campionessa di pallavolo per le parole nel libro “Il mondo al contrario”: “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità...“.

Il generale Vannacci per l'udienza in tribunale a Lucca sul caso delle parole dette riguardo alla campionessa Egonu nel libro "Il mondo al contrario"

La campionessa di pallavolo, a seguito di questo, nei mesi scorsi deposito a Bergamo la querela, trasmessa poi a Lucca per competenza territoriale, visto che il generale risulta residente a Viareggio.

Inizialmente il pubblico ministero aveva chisto l’archiviazione, decisione impugnata però dalla Egonu. Nuova udienza dunque al tribunale di Lucca. Con il gup appunto che si è riservato la decisione. All’udienza stessa era presente Vannacci, ma non Egonu.