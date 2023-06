Vandali al Caffè delle Mura Silicone nelle serrature e danni all’impianto elettrico

"Il bello addormentato in attesa del bacio che lo risveglierà da un sonno troppo lungo e tormentato da ripetuti incubi. Il “Festival della Sintesi 2023“ proverà a risvegliarlo riportandolo, per 4 giorni, alla dimensione di luogo attrattivo di grande tradizione per Lucca...". Lo scriveva solo pochi giorni fa Sandro Sesti, ideatore della rassegna che sino a domenica sarà di scena al Caffè delle Mura.

Peccato che, in prossimità dell’evento occasione di rilancio dello storico luogo, si siano svegliati anche i vandali. Nelle notti scorse, infatti, per ben due volte, i locali del Caffè delle Mura sono stati presi di mira da ignoti che hanno provveduto a siliconare le serrature e in seconda battuta a danneggiarle, spaccando anche il quadro elettrico. Sul posto anche la Polizia Municipale che ha proceduto in entrambi i casi a una denuncia contro ignoti. Nulla di particolarmente grave, visto che il Festival ha potuto dare vita alla sua prima giornata, grazie a una pronta riparazione di quanto danneggiato, ma si tratta di episodi avvolti in un alone di mistero: qualcuno avrebbe operato addirittura dall’interno dell’edificio e il tutto a ridosso della prima manifestazione che ha sancito in qualche misura anche il rilancio della struttura.

L’immobile a breve sarà infatti oggetto di una manifestazione di interesse definita dalla curatela fallimentare che ne detiene la gestione dopo la prima sentenza del tribunale. Proprio nelle scorse settimane, la curatela fallimentare ha predisposto i criteri guida per poter accedere alla stessa: tra essi, anche una comprovata esperienza nel campo della ristorazione e la necessità di definire, a fianco dell’attività di ristorazione stessa, anche una visione più complessiva dell’utilizzo di un locale simbolo per intere generazioni di lucchesi.

Come si ricorderà, nell’aprile scorso, il Comune aveva svincolato la concessione: un passo fondamentale per il via libera per la ricerca di un nuovo gestore attraverso la curatela della GRB srl che in via giudiziaria, in primo grado, si è vista riconoscere il diritto alla gestione del locale su cui grava un contenzioso che va avanti da anni e che nell’ottobre prossimo dovrebbe conoscere un verdetto definitivo con il processo d’appello. Sarebbero almeno cinque-sei i soggetti che in queste settimane avrebbero chiesto informazioni per la gestione dell’Antico Caffè delle Mura, alcuni dei quali non di Lucca.