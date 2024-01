Valdottavo sotto choc per Walter: "Persa una persona speciale"

Lucca, 14 gennaio 2024 – Non si ferma il dolore a Valdottavo per la tragedia che ha colpito Walter Ulivi, il 48enne scomparso dopo un drammatico incidente con il trattore. L’uomo, padre di tre figli, aveva comprato il nuovo mezzo pensando alle future feste paesane, di cui era sempre protagonista. Voleva un trattore per trebbiare il grano, e appena acquistato aveva deciso di provarlo nel suo spazio agricolo.

Provando a salire un dosso alto circa un metro, però, il trattore si è completamente ribaltato all’indietro schiacciando Walter. A nulla è servita la corsa disperata dell’ambulanza di Borgo a Mozzano con il medico a bordo, visto che una volta arrivati sul posto non hanno potuto che constatare il decesso. Dopo le verifiche del caso sul luogo dell’incidente, oggi verrà svolto l’esame esterno di routine sulla salma, disposto dal pm del tribunale di Lucca Sara Polino. L’indagine è un atto dovuto, ma presumibilmente si concluderà qui.

Dopo le doverose attività dell’autorità giudiziara, la salma verrà riconsegnata alla famiglia e verranno svolte le esequie. Ancora sotto choc tutta la Valle del Serchio, tantissimi i messaggi di vicinanza e tristezza per la morte di Walter. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha postato sui social network una foto che lo ritrae insieme a Ulivi e un nutrito gruppo di amici. "Quanto è accaduto è inaccettabile e inspiegabile - scrive il sindaco -. La sola forza della ragione non basta e le parole sono superflue. Walter voglio ricordarlo in una spensierata e calda giornata estiva, con gli amici di sempre a fare le cose che amava".

"La vita riserva spesso sorprese impensabili - commenta Gabriele Brunini, Governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano -. Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia di Walter Ulivi, alla moglie ai figli e ai fratelli, ed alla comunità di Valdottavo che perde una persona generosa, disponibile, cordiale e gioviale, che ho sempre conosciuto ed apprezzato. Conservavo una foto di un’occasione gioiosa, con un giovane Walter, in piedi sulla trebbiatrice, autore, quel giorno, di uno scherzo che spesso, incontrandolo, abbiamo rievocato. Oggi è davvero un giorno triste".