Tragedia in Lucchesia, 49enne muore sotto il suo trattore ribaltato

Borgo a Mozzano (Lucca), 13 gennaio 2023 – Tragedia in provincia di Lucca: un uomo di 49 anni, Walter Ulivi, ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il suo trattore nella campagna di Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano. La vittima era alla guida del mezzo in località Teatro Vecchio quando è avvenuto l'incidente. L'allarme è stato lanciato da Borgo a Mozzano, da alcuni residenti che hanno visto il mezzo rovesciato. I soccorsi sono stati dati subito ma sono risultati vani. Sul posto la Misericordia di Borgo a Mozzano e la polizia locale. Al via gli accertamenti sulla dinamica. Ulivi, che era operaio in una cartiera, lascia la moglie e tre figli.