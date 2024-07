Matteo Lenci spicca il volo. Giocherà con Virtus Bologna

Facendo un parallelismo con il calcio, è come se la Lucchese cedesse all’Inter uno dei suoi talenti cresciuti nel vivaio. Matteo Lenci, sbocciato nella fertile fucina di buoni giocatori che produce con frequenza straordinaria Basket Ball Club Lucca, è stato ceduto alla Virtus Bologna, una delle società più blasonate d’Italia (16 scudetti vinti, seconda soltanto all’Olimpia Milano che ne ha vinti più di 30, ecco il riferimento all’Inter), ma anche d’Europa. Per rimanere in tema il ragazzo lucchese potrebbe anche debuttare nell’Eurolega senior, (se sarà inserito nel roster che prenderà parte alla più importante competizione contenentale) dopo aver giocato con la maglia delle V nere in quella junior.

Nell’estate 2023, infatti, aveva partecipato alla Youth League. I rumors estivi si sono infine concretizzati in un passaggio ad un club super, il sogno di molti ragazzi che cominciano a palleggiare con la palla a spicchi. Il giovane atleta del BCL classe 2007 ha infatti spiccato il volo e questa potrebbe rappresentare una grossa occasione, un trampolino di lancio verso una carriera luminosa. Nella prossima stagione vestirà la maglia di una delle società di basket più importanti d’Italia: la Virtus Bologna.

All’interno del BCL tutti i dirigenti e gli allenatori sono orgogliosi di aver contributo alla formazione e alla crescita sportiva di Matteo e c’è grande felicità e soddisfazione per aver aiutato lui e la sua famiglia a prendere questa importante decisione, scegliendo tra le varie società di basket che si erano interessate a lui. "Siamo sicuri che Matteo Lenci - si legge in una nota del club lucchese - si impegnerà al massimo per migliorarsi e giocarsi al meglio questa grande opportunità, per traguardi sempre più grandi. Un forte abbraccio ed un grande in bocca al lupo a Matteo Lenci da parte di tutto il BCL".

Orgoglio e soddisfazione sono presenti nella società lucchese, in tutti gli istruttori e gli allenatori che gli hanno insegnato le basi e i fondamentali e che lo hanno seguito passo passo nel suo sviluppo tecnico. Anche grazie a loro è stato possibile arrivare a questo risultato.

Massimo Stefanini