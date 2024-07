Il futuro del mercato. Non tramonta l’ipotesi di tornare in centro: "Dove? Ai Bacchettoni"

Un anno di tempo per tirare un bilancio, a partire da quando le modifiche richieste saranno completamente operative, ovvero un anno da fine 2024: ecco il tempo che si sono dati gli operatori del mercato bisettimanale di piazzale Don Baroni per valutare le migliorie concordate nelle scorse settimane con l’amministrazione comunale.

Ma, sullo sfondo, resta la speranza di poter tornare in centro storico, una speranza, che a distanza di sette anni dal trasloco, non è mai venuta meno, perché l’attuale sistemazione continua a presentare criticità e il numero degli operatori continua a scendere, come conferma Carmine Colangelo che fa parte della Commissione di mercato, l’organismo sindacale da poco ricostituito.

"Sono in via di applicazione le misure concordate - spiega - , ma servirà tempo, alcune come i controlli dei vigili in sede di spunta sono già iniziati, mentre attendiamo il secondo giro durante la mattinata. Tutte le misure, circa il 90 per cento di quelle proposte da noi sono state accettate, dovrebbero entrare in azione entro fine anno, poi per valutare gli effetti servirà un anno. Ma, al di là delle migliorie, stiamo cercando la soluzione migliore per riportare in centro il mercato. A nostro avviso, i presupposti ci sono. Vedremo poi la posizione del Comune a cui è stato mostrato un rendering".

Secondo gli operatori, il ritorno è assolutamente fattibile, gli spazi ci sono, il luogo sarebbe quello di una volta: via dei Bacchettoni. "Via dei Bacchettoni è l’area che più si adatta ad area mercatale - aggiunge Colangelo - oltretutto non danneggerebbe nemmeno il parcheggio Mazzini grazie all’introduzione di una doppia viabilità. Forse qualcuno che non capisce quanto si sia stati penalizzati con questo trasferimento del nostro lavoro, ma chiarisco che la sicurezza c’è sempre stata: la carreggiata è dieci metri, i banchi ne occupano quattro e la legge prevede almeno tre metri e mezzo di passaggio per la sicurezza. La realtà è che la precedente amministrazione non ha mai voluto effettuare i controlli e far rispettare le regole".

L’idea sarebbe quella di una sperimentazione su due, tre o quattro domeniche per capire se tutto funziona. "Una sperimentazione del genere - conclude Colangelo - credo si potrebbe tranquillamente fare e si potrebbe comprendere che tutto è in condizione, anche per il limitato numero di banchi ormai esistenti, di funzionare. In campagna elettorale l’attuale giunta ha manifestato l’intenzione di riportare il mercato in centro: vediamo cosa verrà fatto, ma, ripeto, i presupposti tecnici ci sono e per noi sarebbe molto importante riuscire a tornare all’interno delle Mura".

Fabrizio Vincenti