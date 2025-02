Valdottavo in maschera . Tra musica e sfilate di carri

Torna il Carnevale dei ragazzi di Valdottavo, arrivato quest’anno alla 52^ edizione: due domeniche di festa, tra carri, sfilate e maschere. Si comincia domenica alle 14 con la partenza dei carri e dei gruppi mascherati da località Zita: ad arricchire il pomeriggio anche il concorso delle mascherine e l’esibizione del complesso bandistico di Valdottavo e la musica di dj Cacicia. Domenica 2 marzo si bissa, con la sfilata che partirà da località Polla. In attesa della premiazione finale, spazio alla musica con i Black or White. Sarà inoltre assegnato il secondo premio Walter Ulivi alla maschera che più di altre rappresenterà lo spirito goliardico della festa. Durante gli appuntamenti, la cucina del comitato paesano sfornerà crêpes, bomboloni, pasta fritta e tante altre squisitezze carnevalesche e sarà possibile visitare la mostra di foto dei precedenti carnevali allestita in piazza Tricolore. Entrambi i corsi, a ingresso libero, sono organizzati dal Comitato paesano di Valdottavo con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano.

M.N.