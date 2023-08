Muore a 49 anni, Valdottavo in lutto: addio a Andrea Papeschi

Valdottavo (Lucca), 1 agosto 2023 – Paese in lutto per l’improvvisa scomparsa, avvenuta sabato pomeriggio, di Andrea Papeschi a soli 49 anni. Padre esemplare lascia la moglie Giada Coli e quattro figli, tre dei quali ancora minorenni. Andrea era una persona generosa e altruista e lo testimoniava anche prestando la sua opera come volontario presso la Misericordia di Borgo a Mozzano. Una notizia tremenda, che lascia increduli e in lacrime i parenti, gli amici, colleghi e le tante persone del comune di Borgo a Mozzano che conoscevano bene Andrea. Andrea lavorava per la Papeschi&Lucchesi-pavimenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia. Lo ricorda anche il comitato di Valdottavo: "Andrea era uno di noi, ci ha supportato, ha partecipato alle nostre manifestazioni. Sempre sorridente, accogliente, disponibile. Siamo certi che anche da lassù continuerà ad aiutare i suoi cari ed anche noi con uno dei suoi meravigliosi sorrisi".

Toccante il messaggio postato su Facebook da Roberto Andreuccetti a nome del Gruppo Alpini di Valdottavo: "Viene spontaneo chiedersi perché. Di Andrea ricordo le trasferte con la Protezione Civile del gruppo, quando era lui a guidare il furgone. Ricordo il suo sorriso, le sue battute pungenti, la sua simpatia. Adesso noi Alpini, affranti per la grave perdita, non possiamo fare altro che augurare tanta forza alla moglie Giada, ai figli. Riposa in pace Andrea! Non ti dimenticheremo!".

Ha espresso cordoglio anche la Misericordia di Borgo a Mozzano: "È deceduto, improvvisamente, il nostro socio e volontario Andrea Papeschi, di Valdottavo. Porgiamo le più sentite condoglianze a tutti i familiari ed in particolare ai figli ed alla moglie Giada Coli, nostra dipendente, come animatrice della Rsa".