Vacanze over 60. Grande successo

Le vacanze al mare organizzate dal Comune di Porcari per i suoi cittadini e le sue cittadine over 60 hanno avuto un boom di adesioni. Un’iniziativa promossa dal Comune, che punta ogni estate a organizzare un periodo festivo per tutti gli anziani, specialmente per quelli rimasti da soli. Il gruppo, composto da 30 partecipanti, ha raggiunto Forte dei Marmi lo scorso 2 settembre per trascorrere lì due settimane di relax e spensieratezza. Ad accompagnarli all’avvio di questa esperienza è stato l’assessore alle politiche sociali Michele Adorni, che ogni giorno si assicura che tutto proceda nel migliore dei modi. “I soggiorni climatici sono una bella occasione per offrire ai nostri cittadini senior un momento di socializzazione in un ambiente nuovo e rigenerante: questo contribuisce in modo significativo al loro equilibrio psicofisico prima dell’inizio dell’autunno. Inoltre - ha detto Adorni - mi preme sottolineare l’importanza dell’iniziativa per rompere la solitudine e stimolare la vitalità della popolazione anziana”.

Il soggiorno, che si svolge in una struttura alberghiera completamente accessibile anche a persone con disabilità, prevede un trattamento di pensione completa, l’accesso a uno stabilimento balneare e servizi di trasporto su misura per le esigenze del gruppo. Le quote di partecipazione agevolate, basate sul reddito personale, hanno permesso a tutti di prendere parte alla vacanza a costi accessibili. Un momento di comunità molto importante, che unisce cittadini di tante età in un bel periodo estivo.