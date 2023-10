“Va riunita in tempi rapidi la commissione Scuola“

Le consigliere comunali Ilaria Vietina, Silvia Del Greco, Chiara Martini e Lia Stefani, componenti della commissione Politiche formative del Comune di Lucca sollecitano la riunione della commisisione stessa. "L’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado è iniziata il 15 settembre. Ad oggi 5 ottobre, la commissione consiliare competente non si è mai riunita per trattare temi importanti relativi all’inizio dell’attività didattica".

"La commissione consiliare competente deve essere informata in modo tempestivo della condizione dei locali scolastici e della predisposizione dei servizi scolastici. La presidente della commissione non si è premurata di convocare una seduta apposita. L’assessora competente da parte sua non si è preoccupata di rendere conto alla commissione di quanto predisposto per favorire in modo adeguato l’inizio delle attività".