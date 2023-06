Va in pensione l’appuntato Boni Carabiniere in servizio da 40 anni

Da ieri l’appuntato Q.S. Carlo Boni, dopo 40 anni di servizio, di cui gli ultimi 25 trascorsi sulle gazzelle delle aliquote di pronto intervento dei Radiomobile di Lucca e Castelnuovo di Garfagnana, lascia il servizio attivo per collocarsi in pensione. Lo ha fatto con la stessa puntuale e scrupolosa naturalezza di sempre, ponendosi al posto di capo equipaggio dell’Alfa Romeo Giulia a lui assegnata per pattugliare un’ultima volta quel territorio amato e per la cui tutela ha speso tante notti e giorni della sua vita, sempre al servizio del cittadino e delle istituzioni. Il comandante della Compagnia, del Nucleo Operativo e dell’Aliquota Radiomobile, insieme a tutti i colleghi di reparto, lo hanno voluto salutare ieri sotto la bandiera di Piazzale Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana, festeggiandolo e ringraziandolo per quanto fatto in questi anni.