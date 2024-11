Va in pensione l’anestesista. Bruno Simini

È in pensione dal 1° novembre scorso Bruno Simini, “storico” anestesista e rianimatore nell’ambito territoriale di Lucca - Azienda USL Toscana nord ovest. Si è laureato nel 1977 in Ingegneria alla Princeton University (USA) e nel 1979 in Fisica all’Università di Pisa. Dopo la laurea del 1985 in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, ha conseguito nel 1994 la specializzazione in Anestesia e rianimazione a Düsseldorf (Germania).

Dal 1992 alla fine di ottobre il dottor Simini è stato dirigente medico della struttura di Anestesia e rianimazione di Lucca e Valle del Serchio, lavorando in tutte le sedi dell’ambito territoriale, mentre dal 2013 ha svolto anche l’incarico professionale “Esperto in gestione recovery room e Medicina peri-operatoria”. Dal 2021 ha portato avanti l’incarico di altissima professionalità interno alla struttura come tutor di medicina perioperatoria negli stabilimenti ospedalieri della Valle del Serchio.

Oltre ad essere autore di pubblicazioni per riviste mediche internazionali, si è occupato della direzione scientifica di eventi formativi in Asl Toscana nord ovest.

Al dottor Simini, apprezzato in tutti questi anni non solo per gli aspetti professionali, ma anche per quelli umani, vanno il ringraziamento dell’Azienda Toscana nord ovest e il saluto affettuoso di tutti i colleghi, a partire dal direttore della struttura di Anestesia e rianimazione di Lucca e Valle del Serchio Cesare Fabrizio Benanti, e di tutte le persone che in questi anni hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.